Último cupom para desconto em shows

Esta quinta-feira (22) é o último dia para garantir o cupom exclusivo de A Tribuna que dá desconto nos shows da dupla sertaneja Henrique e Juliano e da banda Jammil e Uma Noites na Abertura do Verão Pedreira 2017, em Guarapari, no próximo dia 30.

O cupom, publicado pela última vez na edição desta quinta, dá direito ao desconto para ingresso da pista, que custa R$ 120 (inteira) e, com o desconto de R$ 80, vai custar R$ 40. A meia-entrada também vai ter um desconto, de R$ 20, passando a custar R$ 40.

Para participar é necessário apresentar o cupom que está impresso nesta página, documento de identidade e CPF no momento da compra, que deve ser realizada nos postos de venda do Ilha Shows, em Vitória, e no Villa Bohemia, das 9h às 17h somente desta quinta. Um cupom dá direito a desconto para dois ingressos.

Os shows de axé e sertanejo devem receber cerca de 12 mil pessoas, de acordo com a organização do evento. A abertura do Festival de Verão Pedreira é um dos eventos mais aguardados da temporada no Estado.