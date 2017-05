Uma morte e três feridos em ataque em universidade no Texas

Um estudante foi preso após realizar um ataque na Universidade do Texas, em Austin, na tarde desta segunda-feira (1). O autor dos ataques identificado como Kendrex J. White, 20 anos, agrediu quatro pessoas. Três foram esfaqueadas.

Segundo a polícia local, uma das vítimas morreu. A polícia foi acionada por volta de 13h30, 15h30 em Brasília, e poucos minutos depois, a universidade emitiu uma alerta geral aos estudantes e funcionários no campus de Austin sobre uma atividade criminosa com feridos. No alerta, a universidade pedia que todos evitassem a área.

O autor dos ataques é aluno do campus, e ainda não há indicação do motivo do ataque. Testemunhas contaram que os ataques começaram quando Kendrex chutou uma jovem, antes de puxar uma faca grande de caça e atacar as outras pessoas. Estudantes contaram ainda para uma rádio local que viram o agressor agarrar a faca e atacar uma pessoa com golpes no pescoço e na barriga.

A universidade cancelou todas as aulas e atividades no campus nesta segunda. As três vítimas foram encaminhadas para o hospital universitário.