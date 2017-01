Universitária morre em acidente após passar Réveillon em Guarapari pela 1ª vez

Uma universitária de 22 anos morreu na volta para casa após passar o Réveillon em Guarapari pela primeira vez. Gabriela Lucena Rodrigues dirigia um Volkswagen Voyage que se envolveu em um acidente na BR-262, em São Domingos do Prata, na região Central de Minas, no início da manhã de segunda-feira (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu em um caminhão-baú. Gabriela morreu no local, enquanto seu namorado, Abel Felipe Nery Neto, 27 anos, que estava no carona, e o filho dele, Cauê Gomes Correia Neres, 6 anos, foram encaminhados ao Hospital Santa Margarida, em João Monlevade, com ferimentos.

Os três voltavam para Brasília, onde moravam. Gabriela cursava Educação Física na Universidade de Brasília (UNB). “Eles estavam em Guarapari, no Espírito Santo, e retornavam para Brasília, onde moram”, contou uma amiga do casal.

O casal chegou a Guarapari na quarta-feira (28) e deixaram a cidade na madrugada de segunda. Eles ficaram hospedados na casa de um amigo da família que contou ter ficado sabendo do acidente após não ter respostas em suas mensagens no Whatsapp e checar a página do Facebook de Gabriela, em que viu comentários de amigos sobre a tragédia.