Universitário capixaba desaparece em Curitiba

Um sumiço inexplicável abala a família do estudante de Farmácia Alfredo Fernandez Habib Sampaio, 26 anos. Ele desapareceu desde o último dia 4, durante uma viagem para o Sul do País, para Curitiba, no Paraná.

A última vez que o capixaba foi visto, segundo relatos, teria sido no Aeroporto Internacional Afonso

Pena, na Grande Curitiba. Desde então, não fez mais contato com a família e o desespero tem aumentado.

A mãe do estudante, a servidora pública Eliléa Coutinho Habib, 60, contou que as polícias do Estado e do Paraná foram informadas sobre o caso, mas ainda não há notícias. “Só espero que ele esteja vivo”, desabafou.

Leia a reportagem de Taís de Hollanda na íntegra na edição deste sábado do Jornal A Tribuna.