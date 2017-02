A prefeitura de Vitória decidiu suspender o funcionamento das unidades de saúde nesta segunda-feira, em virtude do protesto que deixa as ruas do Estado sem policiamento militar.

Com isso, explica a prefeitura, “a vacinação contra a febre amarela está temporariamente suspensa até o fim do protesto dos familiares dos policiais militares”.

Os pronto-atendimentos da Praia do Suá e de São Pedro deverão funcionar normalmente.