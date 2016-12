Vagas em prefeituras e câmaras

Profissionais de todos os níveis de escolaridade já podem se preparar para quatro concursos anunciados pelas prefeituras de Cariacica e Viana e pelas câmaras de Castelo e Viana. A previsão é de que, no mínimo, 523 vagas sejam abertas para diferentes áreas.

Segundo a secretária interina de Gestão e Planejamento de Cariacica, Claudia Hackbart Teixeira, há previsão de realização de concurso para o ano de 2017, especialmente para cargos relacionados à área da saúde, cujas vagas não foram preenchidas em sua totalidade em certames anteriores.

Entre as carências de profissionais está na função de médico pediatra, que tem salário de R$ 2.475,77 para 20 horas semanais. Na área da saúde também foi destacado que haverá seleção para contratar agentes de saúde no próximo ano, que exige ensino fundamental e tem ganho de R$ 1.054,56.

Claudia também informou que há estudo para abertura de concurso, que contempla todas as áreas e níveis de escolaridade. Para esse edital ainda não há definição de cargos, mas os salários devem ser entre R$ 880 e R$ 2.033,57. “Por enquanto, não há definição de data para a realização do concurso, devido ao momento econômico atual, bem como a necessidade de redimensionamento do quadro de pessoal estatutário”.

Na Prefeitura de Viana está previsto concurso com cerca de 500 vagas para Educação, Saúde e cargos administrativos no início do ano. Mais informações somente serão repassadas após a conclusão do processo licitatório.

Já a Câmara de Viana confirmou concurso para o próximo ano, com 12 vagas para todos os níveis de escolaridade.

A sessão pública para contratação da organizadora está agendada para o dia 18 do mês que vem, e se tudo correr dentro do cronograma da Casa, em abril o edital já estará disponível.

Entre as oportunidades, há vagas para procurador, controlador, contador, arquivista, redator de atas, técnico em informática, auxiliar de recursos humanos, motorista, auxiliar administrativo, almoxarife, telefonista e auxiliar de serviços gerais. Os salários vão de R$ 1.000 a R$ 2.332, para 30 horas semanais.

Já a Câmara de Castelo planeja concurso para o primeiro semestre do ano, com 11 vagas para procurador legislativo, analista de controle interno, oficial administrativo e legislativo, técnico em contabilidade, e outros. Os ganhos vão de R$ 1.046,48 a até R$ 2.714,21.

Jéssica Romanha

