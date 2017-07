“Vai ter protesto enquanto não houver resultado”, dizem moradores de Balneário Ponta da Fruta

Pelo terceiro sábado seguido, moradores de Balneário Ponta da Fruta interditaram a Rodovia do Sol no sentido Guarapari reivindicando melhorias. E o movimento deve continuar se não houver melhoria na região.

Na manhã de hoje (22), motoristas foram mais uma vez obrigados a entrar e circular pelas ruas bairro antes de seguir o trajeto. O protesto se encerrou por volta de 12h20.

O pedido da população é para a pavimentação de pelo menos três avenidas: do Marmelo, Tâmara e Guariroba, que são as mais movimentadas. No entanto, mesmo com o terceiro movimento, moradores relatam ainda não haver posicionamento da prefeitura.

“Todo sábado agora vai ter protesto enquanto não houver resultado”, afirma o morador Jean Carlos Tatagiba. “Queremos a pavimentação, que é o básico. Já foi feito solicitação na prefeitura e é só promessa. Só com a suspensão do meu carro gastei 900 reais.”

As manifestações anteriores aconteceram nos dias 8 e 15 de maneira semelhante ao deste sábado. Os próximos movimentos também devem ser iguais. Com passagem impedida, os veículos que seguiam pela rodovia tiveram que entrar pela rua do Marmelo e, como as perpendiculares também estavam bloqueada, seguir por vários quarteirões até encontrar um retorno pela avenida Guariroba.