Valdemiro Santiago deixa hospital e afirma ter perdoado agressor

Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, teve alta do hospital no domingo (8) algumas horas após ser esfaqueado. O pastor foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e liberado por volta do meio-dia.

Ele foi atingido por uma facada durante um culto na manhã de domingo na igreja que fica no Brás. O agressor, o ajudante-geral Jonatan Gomes Higino, 20 anos, o atacou com um facão. Os golpes o atingiram no pescoço e nas costas. O ajudante-geral foi contido por seguranças, preso e indiciado por tentativa de homicídio por motivo fútil.

O agressor contou à polícia teria roubado o facão e decidido matar o pastor, pois se sentiu “incomodado com as palavras de Valdemiro” em um culto anterior.

Valdemiro divulgou um vídeo gravado em sua casa, ao lado da mulher, Francileia, em que afirma que o agressor está perdoado. “Eu nem vi o sujeito, só lembrei que eu tinha abaixado para dar um abraço em uma pessoa, e era ele. Ele já está abençoado, está perdoado, quem sou eu para negar perdão”, disse. “Era para eu ter morrido. O doutor falou comigo: você nasceu de novo”.