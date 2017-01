Vale reajusta tarifa de trem que liga Minas e Espírito Santo

Passageiros que utilizam o trem para viajar entre Minas Gerais e Espírito Santo estão pagando mais pelos bilhetes desde terça-feira (3). O reajuste foi feito pela Vale, empresa responsável pela operação da ferrovia. A mineradora informa que os aumentos são determinados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O trem liga Belo Horizonte à Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória. Quem vai de uma ponta a outra precisa agora pagar R$ 73 na classe econômica e R$ 105 na classe executiva. Antes, as tarifas eram R$ 65 na classe econômica e R$ 100 na classe executiva. Os valores para quem pretende percorrer trechos intermediários podem ser consultados no site do trem.

A ferrovia começou a ser construída no final do século 19, ligando o norte de Minas Gerais ao Espírito Santo, com o objetivo de escoar a produção de café da região do Vale do Rio Doce. Com o passar do tempo, os trilhos foram se expandindo. Apenas em 1994, eles chegaram à capital mineira.

A concessão da ferrovia pertencia à estatal Companhia Vale do Rio Doce desde 1942, ano em que a mineradora foi fundada. Além de garantir o transporte de passageiros, ela escoava por ali sua produção de minério de ferro. Mesmo com a sua privatização em 1997, quando passou a se chamar apenas Vale, a empresa manteve a concessão.

Atualmente, é a única linha férrea do país que transporta passageiros diariamente entre duas regiões metropolitanas. O percurso completo soma 664 quilômetros. A saída de Cariacica ocorre todos os dias às 7h, com chegada previsa em Belo Horizonte às 20h10. No sentido inverso, um trem parte da capital mineira às 7h30, alcançando o destino final às 20h30.

Agência Brasil