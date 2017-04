Vazão do rio Jucu sobe e se afasta de nível crítico

A vazão do Rio Jucu subiu nas duas últimas semanas e não está em nível crítico. O nível do rio começou a subir no dia 11 de abril, e nesta quarta-feira (26) atingiu 8.048 l/s. A vazão crítica é de 5.292 l/s.

O acompanhamento do nível do Rio Jucu e do Rio Santa Maria da Vitória é realizado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e também pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que divulgam semanalmente boletins com as vazões dos rios.

Segundo a Cesan, a vazão média diária captada do Rio Jucu é de 3.894,33 l/s. Já o Santa Maria tem vazão média de 2.394,42 l/s.

De acordo com o boletim da Agerh, o Rio Santa Maria continua com a vazão abaixo do nível crítico, estando em 3.329 l/s. A vazão crítica é de 3.800. No entanto, a captação de água não é feita diretamente no rio, mas sim, na represa de Rio Bonito.

A vazão do rio Santa Maria da Vitória tem se mantido instável nas últimas semanas e está abaixo do nível crítico desde 20 de abril.