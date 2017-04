Veja o que funciona neste feriadão

Os supermercados e shoppings da Grande Vitória vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (13) e abrirão também na sexta-feira (14). De acordo com o presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schineider, a previsão é de que as lojas da Grande Vitória abram das 8h às 18h.

Na sexta, as lojas da Glória têm funcionamento facultativo, de acordo com a Associação e União dos Comerciantes, Industriais e Profissionais Liberais da Glória e Bairros Vizinhos (Unigloria).

Em Cariacica, a recomendação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é para os lojistas não abrirem. Em Vitória, as lojas também devem ficar fechadas.

Já em relação às agências bancárias, a Federação Brasileira de Bancos informou que não haverá atendimento na sexta; na quinta, o funcionamento será normal.

Confira o que funciona e o que não funciona:

Governo do Estado

Repartições estaduais não funcionam na quinta e na sexta. Funcionarão apenas os órgãos que trabalham em regime de escala ou que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. Contudo, o Faça Fácil Cariacica funcionará na quinta, das 8h às 17h, e no sábado (15), das 8h às 13h.

Prefeituras

Vitória

Na quinta vai funcionar normalmente e não haverá expediente na sexta. Fucionarão serviços essenciais, como o Fala Vitória 156, pronto-atendimentos 24h de São Pedro e da Praia do Suá e serviços de limpeza.

Vila Velha

Na quinta funcionamento normal. Na sexta, não haverá expediente. Os serviços essenciais, como coleta de lixo e Disque-Silêncio, e os PAs de Cobilândia e Glória funcionarão.

Cariacica

Na quinta e na sexta não haverá atendimento ao público. Apenas os serviços essenciais funcionarão. Na quinta haverá aula na rede municipal. Na sexta, as escolas fecham.

Na quinta e na sexta, funcionarão o PA do Trevo de Alto Laje 24h e os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha, das 7h às 17h.

Serra

Não haverá expediente na quinta e na sexta, sendo mantidos apenas os serviços essenciais, como Dique-Silêncio. Na quinta as escolas funcionam; na sexta elas estarão fechadas. Funcionarão em plantão 24h a UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina

Supermercados

Calvi

Sexta funciona das 8h às 18h e sábado das 8h às 21h.

OK Superatacado e Hipermercado

Sexta as lojas de Laranjeiras, Maracanã e Vila Velha abrem das 8 às 18h. No Hipermercado (Reta da Penha) a loja abre das 9h às 20h e em Linhares ela fica fechada. No sábado, funciona normalmente.

Perim

Sexta-feira funciona das 8h às 18h. Sábado abre normalmente.

Carrefour

Sexta abre das 9h às 21h e sábado das 8h às 23h.

Atacadão

Sexta a loja de Vila Velha abre das 7h às 18h e sábado das 7h às 21h. Já a loja da Serra funciona sexta das 7h às 18h e sábado das 7h às 21h.

Extrabom e Extraplus

Na sexta funcionarão das 8h às 18h, exceto: Guarapari e Plaza que abrirão das 9h às 20h; No Boulevard, a loja abrirá das 10h às 21h e em Colatina e São Silvano estarão fechadas. No sábado o horário é normal.

Carone

As lojas funcionarão das 8 às 18h na sexta e normalmente no sábado.

São José

Funcionamento das 8h às15h na sexta, exceto a do centro de Vitória, que ficará fechada. No sábado o funcionamento é normal.

Shoppings

Shopping Vitória

Na sexta as lojas têm funcionamento facultativo das 11h às 15h; obrigatório das 15h às 21h, e facultativo das 21h às 22h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h. Sábado e domingo (16), horário normal.

Shopping Vila Velha

Na sexta lojas e quiosques abrem das 13h às 21h e praça de alimentação e lazer abre das 11h às 22h. No sábado e domingo, o horário é normal.

Praia da Costa e Moxuara

Na sexta as lojas do Praia da Costa e Moxuara funcionarão das 13h às 21h, com abertura facultativa entre 13h e 15h (no Moxuara, a abertura facultativa será das 11h às 13h). Cinema e praça de alimentação, das 11h às 22h.

No sábado as lojas abrem das 10h às 22h. Cinema, praça de alimentação e lazer, das 10h às 23h.

No Domingo as lojas abrem das 13h às 21h. No Praia da Costa a abertura facultativa será entre 13h e 15h e no Moxuara, a abertura será das 11h às 13h. Cinema, praça de alimentação e lazer atendem das 11h às 22h.

Mestre Álvaro e Montserrat

Na sexta as lojas funcionam das 11h às 21h, sendo a abertura facultativa das 11h às 15h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h.

No sábado as lojas abrem das 10h às 22h. Cinema, praça de alimentação e lazer, das 10h às 23h.

No domingo lojas funcionam das 11h às 21h, sendo a abertura facultativa das 11h às 15h. Praça de alimentação e lazer abertos das 11h às 22h.

Shopping Jardins

Na sexta as lojas e quiosques funcionarão em horário facultativo das 10h às 16h e a praça de alimentação das 11h às 23h. Sábado, lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 23h.

Domingo as lojas e os quiosques ficarão fechados e a praça de alimentação funciona das 11h às 23h.

Shopping Norte Sul

Na sexta as lojas terão abertura facultativa das 10h às 15h e obrigatória das 15h às 21 h. A praça de alimentação e os quiosques terão abertura obrigatória das 11h às 21h.

Sábado lojas, quiosques e praça de alimentação vão funcionar das 10h às 22h. No domingo, horário normal.

Lojas de rua

Na sexta as lojas da Glória têm funcionamento facultativo. Em Cariacica, a recomendação da CDL é para os lojistas não abrirem. Segundo a CDL Vitória, na capital as lojas vão ficar fechadas na sexta.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos informou que não haverá atendimento nas agências na sexta-feira.

Ministério Público Estadual

Não haverá expediente na quinta e na sexta. Serão mantidos os plantões nas Promotorias de Justiça durante o feriado e o final de semana.

Ministério Público Federal

Não haverá expediente em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus na quarta, quinta e sexta.

Tribunal Regional do Trabalho

Não haverá expediente na quarta, quinta e sexta.

Justiça Estadual

O Poder Judiciário irá funcionar em regime de plantão das 19h de quarta até as 12h de segunda, quando as atividades serão normalizadas.

Assembleia Legislativa

Não haverá expediente na quinta e na sexta-feira.

Fonte: Estabelecimentos, prefeituras, governo do Estado e órgãos públicos citados