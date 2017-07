Velório de ex-vereador será na Câmara Municipal de Anchieta

O velório do ex vereador de Anchieta Jocelém Gonçalves, de 65 anos, será na Câmara Municipal de Anchieta. A família aguarda a liberação do corpo para confirmar o horário. O local do enterro ainda não foi definido.

Jocelém morreu na manhã deste sábado em um acidente na BR-101, no trevo de Iconha, que dá acesso a Pipuna. O veículo que ele dirigia, um Fiat Strada, foi atingido por uma carreta.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente.

O corpo de Jocelémfoi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro. A família acredita que é precipitado dizer que o ex-vereador decidiu passar direto no cruzamento e que ele pode ter tido uma mal súbito.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, decretou luto de três dias no município.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Roberta Bourguignon