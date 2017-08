Velório de pastor acontece nesta terça

A Igreja Quadrangular e familiares do pastor Ericsson Roza Soares divulgaram no início da noite desta segunda-feira (7) as informações sobre seu velório e sepultamento.

O velório do pastor acontece na Primeira Igreja Quadrangular de Vitória, a partir das 6 horas de terça-feira (8). A igreja está localizada no bairro Jucutuquara. O Culto Fúnebre será realizado às 12 horas, com a saída do cortejo fúnebre ocorrendo em seguida, às 13 horas, com destino a Ibiraçu, onde o pastor será sepultado. O enterro está prevista para 16 horas no Cemitério de Ibiraçu.

O pastor foi moto por volta de 4 horas desta segunda, e seu corpo achado por volta de 13 horas por um sobrinho, após o suspeito se apresentar à polícia informando que teria matado alguém.