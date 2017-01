Venda de ingressos para arquibancada do Carnaval começa no domingo

Os ingressos de arquibancadas para o Carnaval de Vitória começam a ser vendidos no domingo (15). A venda tem início a partir das 15 horas, na Central do Ingresso, que fica no Shopping Vitória. O desfile das escolas de samba acontecem nos dias 17 e 18 de fevereiro no Sambão do Povo.

Além da Central do Ingresso, os foliões podem adquirir os ingressos pelo site Meu Bilhete, a partir das 10h30. O lote promocional tem ingresso a partir de R$ 26 (R$ 13, meia), para o desfile de sexta-feira (17). Para o desfile de sábado, o ingresso custa R$ 56 (inteira) e R$ 28 (meia).

No primeiro lote, os valores do ingresso são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para o desfile de sexta e R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) no sábado.

Os foliões ainda podem encontrar ingressos para mesas na sexta-feira, nos setores C e F promocional. O ingresso custa R$ 200. Também estão disponíveis camarotes individuais, no valor de R$ 7.600 para os dois dias.

Na sexta, desfilam as escolas pelo Grupo de Acesso: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros.

As escolas do Grupo Especial desfilam no sábado: Novo Império, Jucutuquara, Mocidade unida da Glória, Pega no Samba, Unidos da Piedade e Independentes de Boa Vista.