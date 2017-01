Venda do Clube Saldanha da Gama é autorizada para criação de museu

A Câmara de Vereadores de Vitória autorizou a venda do Clube Saldanha da Gama. A autorização foi dada no final da tarde de quinta-feira (29) para que o prédio histórico seja utilizado para fins culturais, 70% do espaço deve ser destinado a criação de um museu.

O recurso proveniente da operação pode ser utilizado para a restauração do Mercado Capixaba ou em outras ações relacionadas à preservação do patrimônio histórico e cultural de Vitória.

Um edital de licitação por concorrência será elaborado para que seja selecionada a melhor proposta de venda.

O prefeito Luciano Rezende já recebeu o projeto de implantação do Museu da Imigração e Colonização do Solo Espírito-Santense, elaborado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

De acordo com a Prefeitura de Vitória, todas as propostas apresentadas serão avaliadas. “Desde 2013, trabalhamos com empenho para regularizar a edificação. Foi um grande esforço da equipe feito até este momento para permitir que a cidade use novamente como espaço cultural o Saldanha, que foi referência histórica na prática de esportes e na realização de grandes bailes”, disse a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

O Clube Saldanha da Gama ficava no Forte São João, que foi edificado no período colonial para proteger a cidade de Vitória de invasores. O forte teve papel importante na defesa da Capitania do Espírito Santo quando o inglês Candish ameaçou invadir a ilha, a partir de 1592. O inglês era temido em todo o mundo, mas o forte tornou-se testemunho de resistência.

O forte ganhou peças de artilharia em 1767, além de paredes de pedras, que transformaram a edificação em figura imponente de defesa.

A construção foi comprada pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama em 1931 e passou por vários reparos e reformas até 1984, quando foi tombada pelo município.