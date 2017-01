Vereador preso com droga toma posse algemado

Preso com quase 300 kg de drogas um dia após ter sido eleito vereador no município de Ubaitaba, na Bahia, Messias Aguiar (PMDB) tomou posse do cargo nesta sexta-feira (13). No momento da posse, ele vestia um paletó sobre o uniforme de presidiário e permaneceu com uma das mãos algemada.

A assinatura do termo de posse foi autorizada pela Justiça.

Em entrevista a um veículo local, o advogado do vereador, Rogério Andrade, disse que seu cliente “é uma vítima e vai ser absolvido”.

Logo após a cerimônia, que ocorreu pela manhã, o vereador voltou sob escolta para o presídio, que fica em outro município.