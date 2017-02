Vereadores de Vitória e Serra vão votar fim de cobrança em estacionamentos

Os vereadores de Vitória e da Serra estão prestes a voltar do recesso e já devem debater um assunto de grande interesse da população: o fim da cobrança de estacionamento em shoppings e hospitais.

Entre os projetos que podem estar nas primeiras sessões de 2017, está o fim da cobrança de estacionamento nos shoppings se o cliente comprovar consumo de cinco vezes o valor cobrado na taxa.

“A medida começa a tramitar na Câmara de Vitória agora no início de fevereiro. Estou conversando com meus colegas e a intenção é pedir a votação em regime de urgência”, disse o vereador Denninho Silva (PPS), autor do projeto.

A questão dos estacionamentos também será debatida na Serra. A proposta do vereador Wellington Alemão (DEM) é que fique proibida a cobrança do estacionamento em prontos-socorros e demais locais de atendimento à saúde.

Reportagem: Brunella França e Giordany Bossato