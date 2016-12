Vídeo de “A Bela e A Fera” traz cena inédita

O novo filme de “A Bela e A Fera” ganhou um novo vídeo. A versão estendida do trailer ganhou uma cena inédita. Até o momento, cada imagem e vídeo do filme de live action do clássico conto infantil deixa os fãs encantados.

Bela é interpretada por Emma Watson. A jovem tem o pai capturado pela Fera, vivido por Dan Stevens, e oferece entregar sua vida por sua liberdade. O filme é dirigido por Bill Condon, com roteiro de Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky.

“A Bela e A Fera” tem previsão de estrear no cinma no dia 17 de março de 2017. O primeiro teaser do filme bateu recorde de visualizações nas primeiras 24 horas no ar.