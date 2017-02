Vídeo mostra carros retirados dos escombros do Gran Parc

Os carros que ficaram soterrados pelos escombros da área de lazer do condomínio Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, Vitória, começaram a ser retirados do local esta semana. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra as condições dos automóveis já removidos. Alguns modelos ficaram quase irreconhecíveis.

A retirada dos veículos começou sete meses após o desabamento. Cerca de 300 carros foram atingidos pelos destroços.

As três torres do condomínio de luxo não tiveram a estrutura comprometida, portanto não correm risco de cair. No entanto, elas foram reforçadas para garantir a segurança de todos.

A área de lazer do condomínio de luxo desabou no dia 19 de julho de 2016, causando a morte do porteiro Dejair das Neves e ferindo cinco moradores.

Assista ao vídeo