Vídeo mostra salto de bungee jump de serralheiro que morreu. Imagens fortes

Um vídeo mostra o momento em que o serralheiro Fábio Ezequiel Morais, 35 anos, morreu no domingo (18) em Mairinque, São Paulo. O vídeo foi feito pela família de Fábio que o acompanhava para a realização de seu salto da ponte férrea Engenheiro Acrísio.

O serralheiro pulou da mureta da ponta e saltou, mas acabou batendo no solo antes de cair sobre o colchão inflável. Fábio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O salto de bungee jump sobre a ponte férrea seria o terceiro do serralheiro pela empresa M.F. Locações de Equipamentos, e o segundo no local.

O empresário Max Frederik Wienand, dono da empresa, prestou depoimento na quarta-feira (21) e admitiu que houve falha no equipamento. Segundo a delegada responsável pelo caso, Fernanda Ueda, Wienand e o instrutor Deir Nascimento foram os primeiros a ser ouvidos e alegaram que a corda de “backup”, acionada depois que a principal se rompe, era maior do que deveria. “Conseguimos notar que existe uma clara falha técnica do equipamento. Eles imputam a medição [da corda] a uma empresa que seria responsável pelo fornecimento do backup. Isso a gente vai analisar”, informou.

Outros dois instrutores devem ser ouvidos ainda sobre o caso. A delegada informou ainda que três responsáveis pela empresa estavam com a vítima no momento do salto, dois instrutores estavam na ponte e um operador, próximo ao colchão inflável no solo.