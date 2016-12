Vigílias de Natal e missas na Grande Vitória

Paróquias da Grande Vitória não celebram mais Missas do Galo à meia-noite. Mas os fiéis contam com Vigílias de Natal e missas em horários especiais antes da ceia natalina com os familiares em seus lares, no sábado (25).

Na Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, quem vai presidir a Vigília de Natal, às 20 horas, é o arcebispo de Vitória, dom Luiz Mancilha Vilela. Já no Santuário-Basílica de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória, a Vigília de Natal será presidida pelo padre Roberto Camillato, no sábado, às 21 horas.

No Convento da Penha, em Vila Velha, além das missas do dia e à tarde do sábado, também haverá Vigília de Natal, marcada para começar às 20 horas.

