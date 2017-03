Vila Velha é a segunda cidade mais cara do país para comer fora de casa

Almoçar fora de casa está ficando cada vez mais caro. E se você mora em Vila Velha, a situação é ainda pior. Isso porque o município canela-verde é o segundo mais caro do país para comprar uma refeição completa na rua, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha a pedido da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert).

Em Vila Velha, uma refeição completa sai em média por R$ 37,49. Só não é mais caro do que comer em Florianópolis, onde os catarinenses pagam R$ 43,53 em média. O valor pago pelos moradores de Vila Velha é R$ 4,55 acima da média nacional, que fica em R$ 32,94.

Os dados fazem parte da pesquisa realizada em 51 cidades brasileiras, sendo 23 capitais, nas cinco regiões do país. Ao todo, foram visitados 4.574 estabelecimentos. O preço médio de uma refeição completa levou em conta o prato (unidade ou 500 g), a bebida não alcoólica — refrigerante (350 ml), água (500 ml) ou suco (300 ml) —, a sobremesa (unidade ou 200 g)/fruta ou salada de frutas e o café (expresso ou coado).

No valor do self-service, Vila Velha também aparece entre as mais caras. Com média de R$ 33,95, só fica atrás de Niteroi (34,52) e Florianópolis (36,86). A média brasileira nesse quesito é de R$ 30,43.

Vitória e Serra entre as mais baratas

Enquanto os canelas-verde sentem o bolso pesar na hora de almoçar, os moradores de Vitória e Serra vivem situação um pouco mais tranquila. Na Capital, a média é de R$ 28,72, sendo a 10ª cidade mais barata. Já Serra tem o preço médio de R$ 29,06, na 13ª colocação das cidades mais em conta.

82% do salário mínimo

A pesquisa mostrou que comer fora de casa ficou 8% mais caro para os brasileiros em 2016, já que o valor da refeição subiu de R$ 30,48, em 2015, para R$ 32,94 no ano passado. Isso significa que, quem ganha um salário mínimo compromete 82% do pagamento para realizar uma refeição de segunda a sexta-feira em 22 dias úteis.

A região mais cara do país é o Sul, que registrou o preço médio de R$ 34,34. No Sudeste, a média foi de R$ 33,25, enquanto o Nordeste ficou em R$ 31,82 e o Centro-Oeste em R$ 30,44. A região Norte é a mais barata: R$ 29,31.

O aumento ficou acima da inflação de 2016, acompanhando a inflação de alimentos e bebidas, que foi de 8,62%.

As 15 mais caras

Florianópolis – R$ 43,53

Vila Velha – R$ 37,59

São Luís – R$ 36,96

Rio de Janeiro – R$ 36,94

Macaé – R$ 36,42

Campinas – R$ 36,00

Blumenau – R$ 35,94

Aracaju – R$ 35,62

Niterói – R$ 35,24

Santos – R$ 35,16

Santo André – R$ 35,01

Curitiba – R$ 34,71

João Pessoa – R$ 34,36

Joinville – R$ 34,33

Maceió – R$ 34,31

As 15 mais baratas

São José dos Pinhais – R$ 23,08

Uberlândia – R$ 24,65

Diadema – R$ 27,23

São José dos Campos – R$ 27,25

Palmas – R$ 27,25

Jaboatão dos Guararapes – R$ 28,07

Taboão da Serra – R$ 28,16

Campo Grande – R$ 28,65

Guarulhos – R$ 28,67

Vitória – R$ 28,72

Manaus – R$ 28,81

Fortaleza – R$ 28,98

Serra (ES) – R$ 29,06

São Bernardo do Campo – R$ 29,26

Belo Horizonte – R$ 29,35

Reportagem: Rafael Gomes