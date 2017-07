Vila Velha tem três praias impróprias para banho

Após ficar mais de um ano sem saber a qualidade da água das praias, Vila Velha voltou a ter teste de balneabilidade e três praias foram consideradas impróprias. No teste que verificou os níveis de bactérias, foram reprovadas a Praia da Barrinha, na foz do Rio Jucu, a Praia do Ribeiro, em frente à rua Santa Berenice, e a Prainha.

Os resultados foram obtidos após cinco semanas de coletas e análises microbiológicas em 14 pontos, sendo que 11 foram considerados próprios. A partir dos resultados de análise laboratorial, as águas são classificadas em “próprias” ou “impróprias” para o banho. Todos os locais analisados receberão placas indicando ou reprovando a utilização do mar.

Os pontos liberados, segundo a Prefeitura, são Lagoa Grande – Na Av. Espírito Santo, Lagoa Morada do Sol – Em frente à Rua Gerânios, Praia do Barrão – Na Av. Anderssem Fidalgo Pereira, Praia dos Recifes – Em frente à Rua Mar Azul, Praia de Ponta da Fruta I – Em frente à pracinha*, Praia de Ponta da Fruta II – Em frente à Rua da Bomba, Praia de Itaparica I – Em frente à Rua Itaiabaia, Praia de Itaparica II – Colônia de Pescadores, Praia de Itapuã – “Beverly Hills”- Em frente à Rua Jair de Andrade, Praia da Costa I – Em frente a Av. Champagnat, e Praia da Costa II – (Praia da Sereia).