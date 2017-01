Vila Velha vai receber 176 imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, assinou nesta segunda-feira (02) com a Caixa Econômica Federal, um contrato inédito para a construção de 176 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. A assinatura marca o início do mandato do novo gestor, já que o contrato com a Caixa é o primeiro em 2017 a ser liberado no Brasil com a oferta de uma nova linha de crédito para a população. O empreendimento será erguido em Terra Vermelha, na Região 5.

O diferencial da linha de crédito atenderá a faixa de renda de famílias que recebem até R$ 2.350,00, com a oferta de taxas de juros subsidiadas a partir de 4.50% ao ano e subsídios do Governo Federal que podem chegar a até R$ 35 mil. A renda mínima para aquisição dos imóveis é de R$ 1.600, atendendo famílias com mais de um integrante. Os recursos do FGTS também poderão ser usados para o financiamento.

O prefeito, Max Filho, enfatizou que o empreendimento significa uma parceria importante da Caixa Econômica com a Prefeitura de Vila Velha, envolvendo o setor produtivo, uma vez que o contrato prevê a construção de unidades habitacionais para faixa de renda de 1,5.

“É uma faixa de renda nova que passa a ser financiada a partir da gestão do Ministro das Cidades, Bruno Araújo. Para Vila Velha essa faixa de renda representa uma parte expressiva da população. Esperamos que a exemplo deste empreendimento imobiliário, lançado no nosso primeiro dia útil a frente da prefeitura, que outros contratos sejam firmados. Planejamos que a Prefeitura coloque sua estrutura funcional de forma organizada, a fim de desburocratizar o setor produtivo e a conceder licença de forma mais ágil para que o município retome seu crescimento econômico e dê sua contribuição ao crescimento econômico da nação brasileira”, disse o prefeito.

O vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antonio Carlos Ferreira, ressaltou que a Faixa 1,5 irá atender uma nova faixa de renda da população, de até R$ 2.350,00. “A Faixa 1,5, criada pelo Ministro das Cidades, veio preencher uma lacuna entre aqueles que estavam na Faixa 1 (renda familiar de até R$ 1,8 mil) e os que estavam na Faixa 2 (até R$ 3,6 mil) do programa habitacional. Com essa nova linha de crédito poderemos atender as necessidades de uma nova parcela da população que deseja obter seu imóvel”, explicou.

Empreendimento Praia dos Arrecifes II

O empreendimento Praia dos Arrecifes II será construído na Avenida Linhares, em Terra Vermelha. Cada unidade habitacional terá 47 metros quadrados e será composta por dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A AB Construtora e Empreendimentos é a responsável pelas obras, que serão executadas dentro de 30 meses. Valor: R$ 99 mil.

Aquisição dos imóveis

Para obter informações sobre a aquisição das unidades habitacionais, os interessados pelos imóveis podem entrar em contato com o plantão de vendas da Concept Planejamento e Vendas (http://conceptplanejamentos.com.br/). A empresa atende pelos telefones (27) 3075-3970 ou 99982-5407.