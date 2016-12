Vinicius Simões vai disputar comando da Câmara de Vitória

O vereador eleito Vinicius Simões será o candidato único do PPS à presidência da Câmara Municipal de Vitória. A informação foi confirmada neste sábado, 24, pelo presidente estadual do partido, Fabrício Gandini, após desistência de Leonil Dias da disputa.

“Chegamos ao entendimento em uma reunião realizada na Câmara de Vitória. Leonil foi generoso e abriu mão para Vinícius. Essa decisão fortalece o partido e vamos tentar unir forças em torno do nome dele”, afirmou Gandini, sobre a possibilidade de conversar com outras legendas na tentativa de fortalecer o nome de Simões para presidir o Legislativo de Vitória.

Segundo Gandini, o prefeito reeleito de Vitória, Luciano Rezende, que também pertence ao partido, não participou da escolha e já foi comunicado da decisão. “Ele já estava tranquilo com as duas candidaturas”, destacou.

Participaram da reunião os vereadores eleitos do partido para a próxima legislatura: Fabrício Gandini, Denninho Silva, Leonil Dias e o próprio Simões. A eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vitória acontece no próximo domingo, data da posse dos vereadores. As chapas concorrentes poderão ser registradas até terça-feira, dia 27.

Reportagem de Erika Santos