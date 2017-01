Viola Davis recebeu uma grande homenagem na última quinta-feira. É que a atriz ganhou sua estrela

na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles.

Viola Davis é a estrela da série “How to Get Away withMurder” e já atuou em filmes como “Esqua –

drão Suicida”, “Histórias Cruzadas” e “Dúvida”.