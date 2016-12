Virada de ano com oração e reflexão em missa na praia

Virada de ano em clima de oração e reflexão. É o que a Comunidade Católica Shalom e a Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, vão promover amanhã, na praia de Camburi, em Vitória.

Trata-se do “Réveillon da Paz”, que começará às 21 horas, com apresentação da peça “O Canto das Írias”, com o grupo teatral Shalom.

Após o teatro, o padre Adenilson Antônio Schmidt presidirá a Missa de Final de Ano, que será seguida de Adoração ao Santíssimo e, depois, show com a Banda Adventus.

O grande diferencial do “Réveillon da Paz” é proporcionar a todos a oportunidade de iniciar o

novo ano de uma forma diferente, segundo a responsável da Comunidade Shalom em Vitória, Nara

Jéssica.

“Não é só mais uma opção de festa, pois esse evento é uma oportunidade de terminar e começar o ano diante daquele que é a nossa paz. É um momento no qual todos estarão unidos para rezar pelo mundo, pedindo a Jesus o amor que tanto precisamos em nossas vidas”, afirmou.

Em paróquias da Arquidiocese de Vitória também serão celebradas missas amanhã e domingo, em horários especiais.

O arcebispo dom Luiz Mancilha Vilela vai presidir Missa às 20h de amanhã na Catedral Metropolitana, na Cidade Alta. Já no domingo, ele vai celebrar Missa às 7h na Paróquia Ressurreição, que fica em Goiab eiras.

De lá, o arcebispo segue para o bairro Ibes, em Vila Velha, para celebrar às 10h a Missa do Jubileu de Ouro na Paróquia Santa Mãe de Deus. “Iniciaremos o ano novo sob as bênçãos de Nossa Senhora, Nossa Mãe querida. Ela é a esperança”, diz dom Luiz, em mensagem no site da Arquidiocese: aves.org.br.