Virada do ano sem previsão de chuva

O ano de 2016 se despede quente e ensolarado no Espírito Santo. O sábado (31) será de temperaturas elevadas e os ventos que sopram com intensidade moderada pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas fortes entre o litoral sul e o da Grande Vitória. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Ainda na noite deste sábado, a massa de ar seco mantém o tempo aberto no Espírito Santo, o que mantém o abafamento durante a noite. Por esta razão, não há expectativa de chuva no momento da passagem de ano.

O primeiro dia de 2017, domingo (1º), será de sol e poucas nuvens. Quase nenhuma nuvem aparece sobre a maior parte da Região Sul e na Grande Vitória.

As temperaturas devem seguir elevadas para os próximos dias, com as máximas ficando acima dos 35 °C nas baixadas do Estado. Nas regiões Sul e Noroeste, esses valores podem ficar próximos a 40°C. De acordo com os registros do Sistema de Informações Meteorológicas do Incaper, ainda não houve recordes de temperatura neste começo de verão. As máximas temperaturas registradas no Estado ocorreram no primeiro bimestre de 2016, nas seguintes localidades: em Marilândia (42,3 °C em 02/01), Alegre (40,7 °C em 01/01), Linhares (38,2 °C em 01/01) e na capital (36,2 °C em 25/02).