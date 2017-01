Vistoria nesta sexta para obra em cratera

O diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Enio Bergoli, vai fazer uma vistoria nesta sexta-feira (6) nas obras da Rodovia ES-482, no trecho onde o asfalto cedeu e formou uma cratera, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

No local, uma empreiteira contratada pelo DER realiza a obra de construção de uma outra via seguindo o leito da rodovia danificada e passando por um viaduto que já havia sido construído no local anteriormente.

A cratera se formou no dia 10 de dezembro, no início da noite, após período de chuva. Ainda não se sabe quais as causas do desabamento, que também interditou um túnel ferroviário que passava sob a rodovia. Na ocasião, uma picape Saveiro caiu no buraco e duas pessoas que estavam no veículo se feriram.

Logo após a vistoria, Bergoli vai se reunir com moradores e empresários da região, na sede do DER, bairro Marbrasa, para debater o andamento das intervenções na ES- 482, que passa por obras de duplicação, entre o bairro BNH e o distrito de Coutinho, em Cachoeiro.

Moradores e turistas que passam pelo local reclamam da falta de sinalização e da demora na liberação de um desvio. A rodovia é uma importante via de ligação entre a região do Caparaó com Cachoeiro e o litoral.

O fluxo neste período do ano aumenta, principalmente, devido ao movimento de turistas mineiros. A expectativa é que o tráfego seja liberado por uma pista lateral em até 15 dias se não chover. Do contrário, o prazo pode aumentar.