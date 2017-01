Vitória pode ter ônibus especial para city tour

Vitória poderá contar com o serviço de city tour realizado por aqueles famosos ônibus de dois andares que possuem a parte superior aberta para melhor visualização das paisagens por parte dos turistas.

Uma empresa interessada em operar o serviço na capital e também na Grande Vitória reuniu-se, na tarde de segunda-feira (9), com o prefeito Luciano Rezende para apresentar a proposta, que vai ajudar a incrementar o turismo em toda a região.

O prefeito ficou entusiasmado com a ideia. “Essa é uma iniciativa que já existe em várias capitais importantes do mundo com beleza turística, que é o caso de Vitória. Aproveitando o grande esforço de integração das gestões metropolitanas, eu já falei com o prefeito Max Filho, de Vila Velha, que gostou muito da ideia, também o Audifax, da Serra, o Juninho, de Cariacica, além de Guarapari, Viana, Fundão. Todas essas cidades têm pontos turísticos, e nós podemos tentar fazer roteiros que possam envolvê-las”, disse Luciano Rezende.

Ele completou: “A vista do Convento da Penha e da baía de Vitória, que são uma das cenas mais lindas do mundo, vai fazer um sucesso total entre os turistas e também entre os moradores do Espírito Santo, que poderão utilizar esse tipo de veículo para observação”.

A proposta, inclusive, foi levada por Luciano para os demais prefeitos na reunião que ocorreu nesta quarta-feira para discutir assuntos que envolvem os municípios da Região Metropolitana.