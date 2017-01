Vitória vai ter de explicar aumento de passagem

O Ministério Público de Contas (MPC) pediu à Prefeitura de Vitória que dê explicações que justifiquem o aumento da tarifa dos ônibus municipais.

A prefeitura tem prazo de 10 dias para responder sobre o reajuste, que começou a valer nessa segunda-feira (16). O valor da tarifa dos ônibus passou de R$ 2,70 para R$ 3,15, convencional, e de R$ 3 para R$ 4, seletivo.

Dessa forma, o percentual de aumento das passagens ficou entre 16,66% e 33,33% para os usuários do sistema de transporte público coletivo municipal de Vitória.

No ofício, o MPC requer ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que envie cópia dos contratos celebrados entre o município e as empresas que prestam serviços de transporte público nos quais a tarifa sofreu aumento, os atos oficiais de publicação do aumento e as cópias dos estudos que justificaram a elevação das tarifas dos ônibus municipais.

A Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que o ofício enviado pelo Ministério Público de Contas está tramitando e que todos os questionamentos serão respondidos pela Procuradoria-Geral do Município (PGM).