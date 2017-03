Volta da Samarco vai abrir 10 mil empregos

Dez mil. Esta é a previsão de criação de empregos no Estado com a retomada das atividades da Samarco, prevista para o segundo semestre deste ano. São postos de trabalho diretos na mineradora e indiretos em empresas de prestação de serviços e comércio, em segmentos variados.

Segundo o consultor Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria, presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMec), a paralisação da empresa fez com que, ao todo, cerca de 20 mil empregos fossem fechados no Estado, e que agora, pelo menos 10 mil sejam recuperados.

A empresa está sem operação desde novembro de 2015, por conta da tragédia que matou 19 pessoas, após rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

A reportagem completa você lê na edição desta quinta-feira (23) de A Tribuna.

Reportagem: Luciana Almeida