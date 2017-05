Volta do feriadão: PRF registra aumento do fluxo de veículos nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve um aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo a partir das 16 horas desta segunda-feira (1º).

O maior fluxo é na BR-101, na Serra. Há uma grande quantidade de veículos trafegando no sentido sul (para Vitória). Motoristas podem enfrentar lentidão na altura da praça do pedágio, no km 242 (conforme imagem da câmera da Eco-101).

Ainda segundo a PRF, o tráfego também ficou mais intenso em Viana, na BR-262, mas de um modo geral, o fluxo está menor do que nos últimos feriados.