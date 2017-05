Whatsapp volta a funcionar após apresentar problemas

O Whatsapp voltou a funcionar na noite desta quarta-feira (3) após ficar cerca de duas horas sem funcionar no Brasil e outros países. Internautas reclamaram nas redes sociais que o Whatsapp estava “fora do ar” nesta tarde. As reclamações aumentaram durante a tarde, e afirmam que há dificuldade de enviar e receber mensagens pelo aplicativo.

O Whatsapp é considerado o aplicativo mais usado no país, com mais de 100 milhões de usuários. Outros países com reclamações do aplicativo são Alemanha, Itália e Turquia.

O site Outage Report, especializado em monitorar serviços online, afirmou por volta de 17h40 que o aplicativo já estava há 40 minutos sem funcionar. Por isso, os relatos sobre o aplicativo aumentaram para mais de 750 por hora.

As reclamações indicam que o aplicativo está apresentado problemas para celulares Android e iPhone, além da versão web para computadores. Outros sistemas, como o Windows Mobile também podem apresentar problemas. Os problemas são relatados para rede 4G, 3G e Wi-Fi.

Até o momento, a assessoria do Whatsapp não se pronunciou sobre as reclamações.