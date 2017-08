28ª Dez Milhas Garoto: Brasil terá vários destaques na categoria ‘Elite’

A 28ª Dez Milhas Garoto, uma das mais importantes e tradicionais provas do calendário nacional, será o destaque neste domingo (3). Os principais nomes do país e atrações do exterior participarão da prova, que terá 16,090 metros, com largada, a partir das 7h40, na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha. Alguns dos principais nomes nacionais tentarão recuperar o topo do pódio para o Brasil, o que não acontece desde 2010 no masculino e desde 2007 no feminino.

A largada da prova acontece a partir das 7h40: categoria Cadeirante (Masculino e Feminino); às 7h45, Elite Feminino; e às 8h, a Elite Masculino e demais categorias: Atleta com Deficiência, Pelotão (Faixa etária), Colaboradores e Atleta Capixaba.

Vale lembrar que no sábado, dia 2, será a vez da 16ª Corrida Garotada, prova que visa fomentar a prática esportiva aos mais jovens de 6 a 17 anos, no masculino e feminino, programada para a orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Uma das atrações do Brasil é o mineiro Frank Caldeira, natural de Sete Lagoas (MG), que volta à competição depois de sete anos. Medalha de ouro no Pan do Rio de Janeiro, ele tem duas participações e duas vitórias na prova capixaba, e pretende repetir o bom desempenho mais uma vez.

Outro destaque também é de Minas Gerais, Giovani dos Santos, vice-campeão no ano passado. Pentacampeão da Volta Internacional da Pampulha (2012 a 2016), ele mostrou sua força ao vencer a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro no ano passado, temporada em que ficou com o vice na Maratona de São Paulo e foi, mais uma vez, o melhor brasileiro na Corrida Internacional de São Silvestre.

Os demais nomes fortes do Brasil no masculino serão José Marcio Leão, campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro 2017, Edmilson dos Reis Santana, vice na Maratona do Rio deste ano, Wellington Bezerra da Silva, bicampeão do ranking da CBAt, e Edson Amaro Arruda Santos, vice-campeão da 23ª Maratona Internacional de São Paulo.

Já no feminino, a paranaense Joziane Cardoso será destaque neste ano. Ela também vem brilhando nas últimas temporadas, com vitórias na Meia Maratona Internacional de São Paulo, Volta Internacional da Pampulha, entre outros. Em bom momento, ela tem tudo para brigar por mais um resultado positivo. Destaque também para as atletas Tatiele de Carvalho, melhor brasileira na última São Silvestre, a experiente Cruz Nonata.

Kit

Com as inscrições encerradas, o foco fica para a entrega de kit de participação, realizada conjuntamente com a entrega do chip descartável. A mesma será somente nos dias 1/9, das 9h às 19h, e no dia 2/9, das 8h às 16h, na Chocolates Garoto, em Vila Velha. Não haverá entrega no dia da competição, nem mesmo após, como previsto no regulamento.

com informações de assessoria