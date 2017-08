César Colnago é transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Em tratamento hospitalar desde o último dia 25, o vice-governador do Estado, César Colnago (PSDB) foi transferido na tarde desta quinta-feira (31) para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O vice-governador estava internado no Hospital da Unimed em Vitória, mas foi transferido para a capital paulista a pedido da família.

Desde o dia 14 de agosto, Colnago enfrenta problemas no sistema intestinal. Um dia depois da primeira internação, ele passou passou por um procedimento cirúrgico, onde foi submetido a uma laparotomia exploradora por obstrução intestinal. O procedimento foi necessário em razão de múltiplas aderências no intestino delgado. Ele chegou a receber alta no dia 22, mas voltou a ser internado três dias depois.

Durante o período em que esteve fora do hospital, Colnago chegou a receber uma visita do governador Paulo Hartung (PMDB).

Em São Paulo, o político continuará a investigação do que motivou seu problema intestinal. Segundo nota encaminhada por sua assessoria, Colnago apresenta quadro clínico estável, com alimentação parenteral, em ambiente hospitalar, para garantir o procedimento adequado.

Weslei Radavelli, com informações de assessoria