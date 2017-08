Em meio a rumores de saída do SBT, Celso Portiolli se aventura como youtuber

De apresentador a youtuber, Celso Portiolli, 50, está reinventando sua carreira. Na frente das câmeras do SBT desde 1996, o radialista também produz para um canal próprio no YouTube desde 2016 e já ultrapassa os 3 milhões de inscritos – e fãs de 8 a 80 anos. Nesta semana, notícias apontaram que o apresentador do Domingo Legal estaria de saída do SBT, notícia que foi desmentida por ele mesmo, nas redes sociais.

Quanto a aventura nas redes sociais, Celso contou que seu trabalho no YouTube “começou com uma brincadeira” que virou “uma brincadeira séria”. O apresentador explica que produz, filma e edita os próprios vídeos.

Pela primeira vez, Celso estará fora do seu “aquário”. Na próxima terça (5), ele estreia como o novo apresentador do programa “Entubados” (Sony), um reality show de youtubers e influenciadores, que medirá a capacidade dos participantes em gerar “engajamento” (curtidas, compartilhamentos, comentários e repercussão).

Acostumado com cenários familiares no SBT e programas de auditório tradicionais, ele diz que está ansioso para esse novo desafio. “Me identifico bastante com o pessoal, tenho uma empatia grande com os youtubers.”

– Hoje, além do Domingo Legal, você mantém seu canal no Youtube, que já tem mais de 3 milhões de inscritos. O que te motiva a fazer esses vídeos?

CELSO PORTIOLLI – O YouTube que começou na brincadeira, na verdade virou uma brincadeira séria, porque agora eu tenho de manter o conteúdo ali. Eu tenho de fazer vídeos frequentemente, às vezes aperta demais porque eu faço tudo sozinho, eu ilumino, eu escrevo, eu edito, eu gravo, eu faço tudo sozinho, então eu preciso de um tempo. Ultimamente, eu estava ficando sem sábado, sem final de domingo, tendo menos convivência com minha família devido ao canal do YouTube, então eu estou preparando um jeito para poder continuar usufruindo do meu tempo livre, que não é muito, e também de conviver mais com a família. Mas manter tudo isso não é fácil, não. O que me motiva é exatamente a responsabilidade em ter mais de 3 milhões de pessoas esperando ali alguma coisa legal, diferente da televisão. Isso que me motiva.

– Antes você conquistava corações das donas de casa ao redor do Brasil. Hoje, com a sua popularização na internet, os jovens estão curtindo cada vez mais sua participação. Como é seu contato com seus novos fãs?

CP – Ah, esse contato com a galera do YouTube, os fãs do YouTube, é maravilhoso. Antes eu só tinha certeza de uma coisa: as pessoas me viam no SBT. E hoje é incrível, é incrível como eu tenho fãs de todas as idades, pessoas que acompanham meu trabalho. Eu fiquei durante quinze dias no sul fazendo um programa novo e chegava criança de 4, 5 anos me abraçando, um carinho enorme; e de 4 a 80 anos, ou seja, todas as idades. É muito legal isso, porque quando eu fazia programa infantil, quando eu fazia “Passa ou Repassa”, eu pegava bastante esse público, mas agora não estou com programa infantil e está pegando bem essa galerinha nova. É uma coisa muito legal, eu não esperava que daria toda essa repercussão meu canal do YouTube, não. Comecei meio na brincadeira porque minha filha de 10 anos pediu e acabou dando muito certo.

– E quando surgiu o convite para apresentar o reality “Entubados”, qual foi sua primeira reação?

CP – Minha primeira reação foi pedir um tempo, para poder conversar com amigos, pessoal da televisão, os meus diretores do SBT para saber o que eles achavam. Só depois que eu tomei a decisão de topar o desafio, porque a Dani [Daniela Busoli, CEO da Formata Produções e Conteúdo], que é a responsável pelo programa, é muito amiga minha, e faz tempo que está trabalhando com TV a cabo e deu certo com o Canal Sony, então resolvi topar.

– Quais são suas expectativas para o programa?

Bom, na verdade eu estou bastante ansioso. Primeiro lugar porque eu estarei fora da emissora que eu sempre trabalhei que é o SBT, onde eu conheço todo mundo. Segundo, que eu vou estar frente a frente com os youtubers numa competição e terceiro que não tem auditório. Eu vou fazer um programa sem auditório, então estou ansioso. Mas eu acho que vai ser muito legal, porque eu me identifico bastante com o pessoal, tenho uma empatia grande com os youtubers, vai ser bem bacana.

– Entubados é um programa um pouco diferente do tradicional. O que muda para você, como apresentador?

CP – Olha, o que muda bastante é eu estar fora do meu aquário. Acho que no primeiro momento vou me sentir um “peixe fora dágua”, porque a única televisão que eu fiz foi o SBT. Eu não estarei com as pessoas que estou acostumado a trabalhar por tantos anos, não tem a equipe de áudio que é minha, então muda tudo. Acho que vai ser bastante diferente nesse sentido, mas é assim no primeiro programa, no segundo programa, no terceiro, você já engatou. E esse pessoal do YouTube é muito de improviso também, então vai ser muito legal! Cada um tem seu estilo, cada um tem sua personalidade, são pessoas diferentes. Ali teremos um leque grande de estilos, o que vai ser bastante interessante. Vai ser muito, muito legal.

Agência Folhapress