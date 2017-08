Por mudança de endereço, Tribunal Eleitoral suspende atendimento em Vitória

O atendimento ao público na 52ª Zona Eleitoral de Vitória será suspenso entre os dias 21 e 25 de agosto. A medida foi adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, diante da mudança de endereço do Cartório Eleitoral da Enseada do Suá para Jardim Camburi.

“A 52ª Zona Eleitoral ficará fechada entre os dias 21 e 25 de agosto, devido à mudança de endereço. Durante o período, atendimento e prazos processuais estarão suspensos. O cartório sairá do bairro Enseada do Suá e irá para a avenida José Maria Vivácqua Santos, 600, Jardim Camburi”, diz a nota.

Na última terça-feira, como adiantado com exclusividade por A Tribuna, o TRE confirmou que irá extinguir mais sete zonas eleitorais dentro do prazo de 60 dias.

Serão extintas as seguintes zonas: 29ª de Mantenópolis, 31ª de Mucurici, 42ª de Colatina, 45ª de Dores do Rio Preto, 49ª de Presidente Kennedy, 50ª de Pedro Canário e 58ª de Cariacica.

A 56ª Zona Eleitoral de Jardim Camburi já havia sido extinta. Entretanto, segundo o TRE-ES, os locais de votação permanecem inalterados.

da Redação