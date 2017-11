Polícia Civil apreende veículo utilizado no sequestro da menina Thayná

A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira (06) o veículo utilizado por Ademir Lúcio Ferreira Araújo, acusado de ter sequestrado a menina Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos. O crime aconteceu no último dia 17 de outubro, no bairro Universal, em Viana, e desde esta data, a menina nunca mais foi vista.

Pelas redes sociais, o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, informou que o acusado abandonou o veículo e fugiu sem deixar pistas.

Uma coletiva de imprensa, que será concedida na tarde desta terça-feira (07), pelo titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, delegado José Lopes.

Além do sequestro de Thayná, o veículo – que está no nome da ex-mulher de Ademir – foi utilizado na prática de outro crime: a violência sexual contra uma menina de 11 anos, três dias antes do desaparecimento de Thayná.

Weslei Radavelli