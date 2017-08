Após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ex-médico Roger Abdelmassih deverá deixar a prisão domiciliar e voltar para o sistema penitenciário.

Ele deverá seguir para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no antigo complexo do Carandiru, na zona norte da capital paulista. Antônio Celso Fraga, advogado que defende Abdelmassih, disse que vai recorrer da decisão.