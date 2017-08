Acidente com 36 veículos provoca incêndio e morte

Um acidente envolvendo 36 veículos provocou um incêndio na manhã desta quarta-feira (30) na rodovia Carvalho Pinto (SP-70), em Jacareí, São Paulo. A rodovia está totalmente interditada.

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas – sendo uma em estado grave –, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidente aconteceu por volta de 7h40. Dos 36 veículos envolvidos, 12 carros e dois caminhões foram atingidos pelas chamas. Às 9h10, o fogo estava extinto, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a PRE, um caminhão que transportava tintas colidiu com um outro, carregado com metais. Em seguida, os veículos que vinham logo atrás não conseguiram parar e se envolveram no engavetamento. Houve incêndio e explosões.

O corpo da vítima fatal foi encontrado embaixo da ponte onde aconteceu o acidente. Não se sabe se ela foi arremessada ou pulou no momento do incêndio. O motorista de um dos caminhões não foi localizado.