Uma pessoa ficou ferida em um acidente no final da tarde desta terça-feira (22), em Iconha. Chovia no momento da batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois veículos se envolveram no acidente, que aconteceu pouco antes das 18 horas. O trânsito segue em sistema pare-siga. Equipes da Eco101 estão no local atendendo a ocorrência.