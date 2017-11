Acidente entre caminhões na BR-101 deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois caminhões baú na manhã desta quarta-feira (8), na BR-101, em Anchieta, Guarapari. O acidente ocorreu por volta de 9 horas no km 360 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que seguia no sentido Cachoeiro invadiu a contramão e colidiu de frente com outro caminhão baú, que seguia no sentido Guarapari.

O motorista do veículo que seguia no sentido Guarapari ficou preso às ferragens e morreu no local. Três feridos foram socorridos e levados para hospitais.

O trânsito flui com lentidão no local, mas não há interdição.

Com informações de Roberta Bourguignon