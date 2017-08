Uma pessoa ficou ferida em um acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica, no fim da manhã deste domingo (20). Um veículo Astra capotou no km 285, quando seguia no sentido sul.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), o trânsito está interditado na faixa 1 Sul para atendimento ao acidente.