Acusado de roubo, sósia de Tirulipa, vai permanecer preso

Depois de ser confundido com o filho do deputado federal Tiririca, o humorista Tirullipa, e até ser apontado como sósia, Daniel Siqueira Ventura, de 24 anos, preso pela segunda vez na quarta-feira (23), por participação em roubo de carro, vai permanecer no presídio por determinação da Justiça. Ele voltou ao crime, após pagar uma fiança no valor de R$300.

O acusado tinha sido detido em junho deste ano, ao tentar roubar, com um cúmplice, a caminhonete de uma mulher, que estava estacionada em frente a um mercado na Praia da Costa, em Vila Velha. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele deu entrada no presídio em 06 de junho, e dois dias depois, após passar por audiência de custódia foi solto, por decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho, e foi arbitrada a fiança e algumas restrições.

““Os autuados, utilizando um simulacro de arma de fogo, teriam tentado roubar um veículo. Em consultas aos sistemas SIEP, EJUD e INFOPEN nada foi encontrado em nome dos autuados. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado””, diz o texto da decisão.

Mas após a segunda passagem de Daniel pela delegacia, envolvendo o roubo de um Onix branco, na quarta-feira, não teve o mesmo fim. Após ser encaminhado para o presídio, a mesma juíza decretou que Daniel não deve ficar em liberdade. “”Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, vez que os autuados se encontravam dentro do veículo roubado momentos após os fatos, inclusive empreenderam fuga com a chegada dos policiais. Além disso, a vítima declarou que haviam outros dois indivíduos juntamente com o que anunciou o assalto, os quais teriam empreendido fuga em seu veículo””, diz a decisão.

Sósia

Daniel ficou conhecido nas redes sociais, quando foi preso pela primeira vez, quando Tirullipa usou a internet para esclarecer boatos que havia sido detido no Espírito Santo. “”Gente, pelo amor de Deus, esse não sou eu”, dizia uma das mensagens.

As semelhanças eram tantas, que até a mãe de Tirullipa ficou surpresa na época, e foi motivo de paródia pelo humorista.