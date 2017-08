Adolescente alcoolizado atropela família e mata mulheres e bebê

Um adolescente de 17 anos alcoolizado capotou um carro e atingiu cinco pessoas de uma mesma família na manhã deste domingo (27) no Gama, no Distrito Federal. Duas mulheres, de 19 e 22 anos, e um bebê de seis meses morreram.

O avô, de 43 anos, e outra criança, de dois anos, que também foram atingidos, sobreviveram e foram levados pelos bombeiros ao Hospital Regional do Gama. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde dos dois na tarde deste domingo (27).

O caso foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente, em Brasília. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu entre as 9h e as 9h30, na avenida Contorno, na Vila Roriz, região administrativa do Gama. A família caminhava em uma pista de corrida ao longo da avenida.

Policiais militares foram chamados para prestar socorro quando viram o motorista do carro correndo para um matagal, sendo perseguido por moradores que tentavam contê-lo. Cerca de vinte minutos depois, os policiais o apreenderam.

Segundo o registro, o adolescente estava “bastante agitado e com forte odor etílico”, razão pela qual passou pelo bafômetro. De acordo com policiais, o teste deu positivo.

O rapaz foi levado ao IML para exames e, depois, para o NAI (Núcleo de Atendimento Integrado), órgão do governo do DF que atende a crianças e adolescentes.

As vítimas são Ruth Ester de Jesus Carvalho, 22, e Gabriela de Jesus Carvalho, 19, moradoras da região. A polícia não informou qual delas era a mãe das crianças.

Folhapress