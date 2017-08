Adolescente é atingido por tiro em porta de escola

Um adolescente de 16 anos foi atingido por um tiro quando estava no portão da Escola Florentino Avidos, no Ibes, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (16). O disparo foi feito por um ladrão que tentou assaltar um professor que estava do outro lado da rua.

Segundo testemunhas, o aluno da escola estava no portão esperando amigos para jogarem futebol na quadra da escola. O professor estava do outro lado da rua fumando quando o criminoso o abordou. O ladrão chegou a efetuar um disparo contra o professor, ainda do outro lado da rua, mas ele conseguiu se esquivar e correu para dentro da escola.

Quando o professor entrou, o bandido atirou do outro lado da rua em sua direção, mas o disparo atingiu o estudante que estava em pé parado, já dentro da escola.

O garoto foi socorrido por policiais para o Hospital Antonio Bezerra de Farias, onde recebeu os primeiros socorros. Ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitiória.

Com informações de Katherine Paiva