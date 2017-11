Adolescente é morto a tiros dentro de terminal do Transcol

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros e um amigo dele foi baleado na noite desta segunda-feira (6), dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra.

Algumas testemunhas disseram que ouviram o momento em que eles começaram a falar alto e o homem, que estava mais exaltado sacou a arma e atirou nos dois amigos. Outras pessoas disseram que os amigos desceram de um ônibus e o criminoso já chegou atirando.

O adolescente, identificado como Gabriel Vieira da Silva, morreu na hora. A mãe dele ficou desolada e se ajoelhou ao lado do corpo do filho.

Já o amigo dele, foi atingido no pé e socorrido pela polícia. Ainda não se sabe se eles já se conheciam e nem o motivo do crime.

De acordo com um vizinho, o adolescente era uma pessoa boa e muito prestativa. Ninguém soube dizer o que ele estava fazendo no local, já que teria sido visto no bairro onde morava 15 minutos antes de ser morto.

A reportagem completa você lê na edição do Jornal A Tribuna desta terça-feira (7).