Adolescente é morto após agredir casal e atear fogo na casa da ex-namorada

Uma briga terminou em morte na madrugada de sábado (12), em Boa Esperança, Norte do Estado. O adolescente Juliano Lima Pereira, 17 anos, encontrou a ex-namorada com outro homem num bar. Segundo a polícia, ele teria perseguido os dois, ateado fogo na casa da ex-namorada e acabou sendo baleado e morto.

O caso ocorreu por volta das 4 horas de sábado, no bairro Boa Mira. De acordo com a Polícia Molitar, o adolescente estava num bar bebendo com amigos e a ex-namorada dele chegou ao local com um homem. O casal (ambos de 32 anos) ficou no bar por algum tempo até que resolveu ir embora.

O adolescente teria perseguido os dois e invadido a casa da ex-namorada com um pedaço de madeira na mão. Juliano golpeou por várias vezes o rapaz na cabeça e a ex-namorada também acabou levando um golpe nas mãos e outro na cabeça ao tentar defender o companheiro da agressão. Com o impacto do golpe, ela desmaiou.

O homem foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei e teve de ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

Já a ex-namorada do adolescente teria sido socorrida por uma vizinha, que a abrigou em casa. Ainda na casa da ex, o adolescente chegou a atear fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Em seguida, o adolescente teria ido à casa em que a ex estava abrigada. Na porta, ele tentou falar com ela, quando foi atingido com um tiro na barriga.

O baleado e a ex foram levados para o mesmo hospital que a outra vítima, em São Mateus. Mas o adolescente não resistiu e morreu.

No hospital, a ex-namorada de Juliano relatou à polícia que acredita que o adolescente a tenha agido por ciúmes.

Já o homem ferido confirmou à polícia no hospital que o autor dos golpes foi o adolescente. A polícia fez buscas pelo atirador, mas nenhum suspeito foi localizado. A Delegacia de Polícia de Boa Esperança vai investigar o crime.

Reportagem: Tais de Hollanda