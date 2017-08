Adolescentes provocam tumulto em escola e vão parar na delegacia

Cinco alunos de uma escola em Vitória provocaram um tumulto após o intervalo das aulas na tarde desta quinta-feira (17). A Guarda de Vitória foi chamada para intervir.

Segundo a coordenadora da escola, os alunos, que têm entre 13 e 15 anos, foram punidos por ela por ‘furarem’ a fila da merenda. Por causa da confusão, eles seriam os últimos a receber a merenda.

Os adolescentes não concordaram com a acusação, que, para eles, foi injusta, e ficaram indignados. Ao voltarem para a sala de aula, os cinco quebraram carteiras e impediram a entrada dos outros alunos, que voltavam do intervalo. Com a chegada da Guarda, os cinco adolescentes foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Funcionários da escola também compareceram à delegacia, mas não quiseram dar declarações à reportagem.

Em nota, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) afirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas. “A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) tomou conhecimento do ato indisciplinar envolvendo um grupo de alunos da Escola Municipal na tarde desta quinta-feira (17). A família dos estudantes, a Inspeção Escolar e o Conselho de Escola foram imediatamente acionados, e todas as medidas cabíveis já estão sendo adotadas pela unidade de ensino. A Guarda Municipal mediou a situação juntamente aos pais dos alunos e os profissionais da Emef. A Inspeção Escolar estará novamente na escola nesta sexta-feira (18) para continuar tratando da questão”, diz nota.

Com informações de Katherine Paiva